Не менее 10 человек погибли при пожаре в тренировочном центре ФК "Фламенго"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 10 человек погибли в результате пожара в тренировочном центре бразильского футбольного клуба "Фламенго" в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство EFE. Еще три человека пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что речь идет о центре, где тренировалась молодежная команда. Пожар вспыхнул утром в пятницу по местному времени. На месте происшествия работает несколько пожарных расчетов.

"Фламенго" - знаменитый футбольный клуб, с богатой историей. Помимо многократных побед в национальных турнирах, на его счету выигрыш Кубка Либертадорес (южноамериканского аналога Лиги чемпионов УЕФА), Межконтинентального кубка. В его составе в настоящее время играют экс-футболисты российских клубов бразильцы Витиньо (защищал цвета ЦСКА), Ромуло (выступал в "Спартаке").