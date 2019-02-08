"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017/18

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в сезоне 2017-18 зафиксировал рекордную в истории футбола доналоговую прибыль - 125 млн фунтов стерлингов ($162 млн).

Прошлый рекорд установил "Лестер" в сезоне 2016/17 - 92 млн фунтов.

"Ливерпуль" увеличил прибыль более чем в три раза в годовом выражении, следует из отчетности клуба. Чистая прибыль составила 106 млн фунтов, выручка повысилась на 90 млн фунтов, до 455 млн фунтов. По показателю выручки "Ливерпуль" обогнал лондонский "Арсенал" и вышел на третье место в Английской премьер-лиге (АПЛ), уступая только "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Выручка от продажи прав на трансляции выросла на 66 млн фунтов, до 220 млн фунтов, от рекламы - на 17 млн фунтов, до 154 млн фунтов, от продажи билетов на игры - на 7 млн, до 81 млн фунтов.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, что принесло команде доход в 72 млн фунтов. Кроме того, трансфер бразильского полузащитника Филипе Коутиньо в "Барселону" пополнил бюджет клуба еще на 142 млн фунтов.

Вместе с тем руководство "красных" не скупилось на новые приобретения. В недавнее время команду пополнили бразилец Алиссон Бекер (СМИ оценивают трансфер в 72 млн евро) и голландец Вирджил ван Дейк (75 млн фунтов). Эти игроки стали самым дорогим вратарем и защитником в истории, соответственно. Всего на покупки игроков было потрачено 190 млн фунтов.

В текущем сезоне "Ливерпуль" после 27 матчей в АПЛ набрал 62 очка и делит первое место с "Манчестер Сити", имея одну игру в запасе. В Лиге чемпионов команда вышла из группы со второго места, по дополнительным показателям обойдя "Наполи". В 1/16 плей-офф они встретятся с мюнхенской "Баварией".