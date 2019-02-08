Российский конькобежец Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Конькобежец сборной России Руслан Мурашов завоевал "золото" на дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Инцелле (Германия) в пятницу.

Мурашов показал время 34,225 секунды. На финише он опередил олимпийского чемпиона 2018 года норвежца Ховара Лорентсена (отставание 0,13 секунды). Тройку призеров замкнул еще один представитель России Виктор Муштаков (+0,20).

Пятикратный чемпион мира, мировой рекордсмен на дистанции 500 м россиянин Павел Кулижников стал седьмым (+0,30).