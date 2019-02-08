Главные новости
ЭкономикаПариж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"В миреРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеВ миреМедики выяснили, можно ли пить пиво после вина
Спорт

Российский конькобежец Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Конькобежец сборной России Руслан Мурашов завоевал "золото" на дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Инцелле (Германия) в пятницу.

Мурашов показал время 34,225 секунды. На финише он опередил олимпийского чемпиона 2018 года норвежца Ховара Лорентсена (отставание 0,13 секунды). Тройку призеров замкнул еще один представитель России Виктор Муштаков (+0,20).

Пятикратный чемпион мира, мировой рекордсмен на дистанции 500 м россиянин Павел Кулижников стал седьмым (+0,30).

Теги: Руслан Мурашов

Новости по теме

Спорт
Международный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правахМеждународный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правах
Дополнительные условия для снятия ограничений с ПКР будут объявлены 15 мартаПодробнее
 Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играхСборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играх
Судьба встречи, вынесенной в Ярославль, решилась в серии буллитовПодробнее
 Россия - Финляндия. ОнлайнРоссия - Финляндия. Онлайн
Российские хоккеисты играют с финнами в вынесенном в Ярославль матче шведского этапа ЕвротураПодробнее
 Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФАРоссия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная БельгииПодробнее
Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛОвечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ
Сделав голевую передачу в игре с "Ванкувером", он набрал 1180-е очко и обошел Сергея Федорова, игравшего в НХЛ до 2009 годаПодробнее
 Моуринью получил год условно и оштрафован на 2 млн евро за неуплату налоговМоуринью получил год условно и оштрафован на 2 млн евро за неуплату налогов
Будучи наставником мадридского "Реала" с 2010 по 2013 год, он не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образПодробнее
 "Краснодар" не включил Мамаева в заявку на плей-офф Лиги Европы"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на плей-офф Лиги Европы
При этом другой фигурант дела о хулиганстве - Александр Кокорин - включен в заявку "Зенита"Подробнее
 Сергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBOСергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
Российский боксер-полутяжеловес выиграл 12-раундовый матч-реванш у колумбийца Элейдера АльваресаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПариж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"В миреРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеВ миреМедики выяснили, можно ли пить пиво после винаКультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правахВ РоссииВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина

В Палате представителей США заявили о неэффективности антироссийских санкций

Советник Трампа призвал Россию признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Задержанного аспиранта МГУ не узнали на процедуре опознания

Что произошло за день: пятница, 8 февраля

Умер Сергей Юрский, "Северный поток - 2" устоял перед европейской газовой директивой, ученые выяснили новые факты о похмелье Подробнее

Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище

Минпросвещения отправило на дополнительную экспертизу почти 500 школьных учебников

Российский конькобежец Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров

Цены на акции букмекеров в Великобритании упали из-за лошадиного гриппа

Два палестинца убиты в ходе беспорядков на границе сектора Газа

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Греф на 55-летие получил орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Американский корабль Cygnus с 2,5 тоннами мусора отстыковался от МКС

Рынок акций РФ завершил пятницу на уровне выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи

Из-за столкновения автобуса с электроопорой в Стерлитамаке пострадали 19 человек

В рамках реновации в этом году переселят 12 тысяч москвичей

Умер британский актер Альберт Финни

Фотохроника 8 февраля

Фотохроника 8 февраля6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');