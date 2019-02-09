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Российский саночник Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Саночник сборной России Семен Павличенко в субботу выиграл чемпионат Европы, который проходит в Оберхофе в рамках этапа Кубка мира. По сумме двух попыток российский спортсмен показал результат 1 минута 26,203 секунды.

Серебро завоевал другой представитель национальной команды Роман Репилов (+0,044). Тройку призеров замкнул Кристерс Апарйодс из Латвии (+0,181).

Таким образом, 27-летний Павличенко стал четырехкратным чемпионом Европы в соревнованиях одиночек. Он также является победителем чемпионата мира 2015 года. Кроме этого, Павличенко - действующий чемпион мира в командной гонке.

Теги: санный спорт, Семен Павличенко
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