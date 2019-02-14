Мамаев провел семь голов в матче арестантов Бутырской тюрьмы, сыграв за обе команды

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Краснодара" и сборной России Павел Мамаев семь раз отличился в футбольном матче арестантов следственного изолятора "Бутырка" (ФКУ СИЗО-2 УФСИН по Москве).

12 подозреваемых и обвиняемых - все сокамерники - сыграли два тайма по 20 минут шесть на шесть. Мамаев в первом тайме сыграл за одну команду, во втором - за другую, забив в общей сложности семь голов. Со счетом 8:7 победила команда, за которую Мамаев играл в первом тайме.

Игра прошла в выделенном и оборудованном необходимым инвентарем прогулочном дворике СИЗО, похожем на площадку для мини-футбола под снегом. Разметка на поле была выполнена красной краской.

Ранее в пресс-бюро ФСИН "Интерфаксу" заявили, что матч в "Бутырке" станет экспериментом по проведению спортивных мероприятий в учреждениях ведомства.

Как говорят в службе, в настоящее время "прорабатывается вопрос о создании в следственных изоляторах условий для занятий спортом подозреваемых и обвиняемых в рамках ежедневных прогулок". В дальнейшем ФСИН планирует рассмотреть вопрос о распространения опыта "Бутырки" по всем следственным изоляторам России "с учетом имеющихся условий и возможностей, в рамках требований законодательства".

Как поясняли в службе, для развития этого направления ведомство проработает поправки в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность уголовно-исполнительной системы, в части предоставления подозреваемым и обвиняемым возможностей для поддержания физической формы и здоровья.

Дело Мамаева и Кокорина

В настоящее время Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин находятся в СИЗО "Бутырский" в Москве по уголовному делу о драке. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении срока ареста Кокорина до 8 апреля. Заседание запланировано на 6 февраля.

Мамаеву, Кокорину, а также их приятелю Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (статья 116 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), а К.Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве. 21 декабря стало известно, что это обвинение фигурантам дополнилось статьей 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.