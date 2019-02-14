Васильев покинул пост вице-президента ФК "Монако"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Вадим Васильев покинул посты вице-президента и генерального директора футбольного клуба "Монако", выступающего в чемпионате Франции.

"За шесть лет работы Вадима Васильева в ФК "Монако" мы вместе проделали большой путь. Было много успехов: клуб пять раз поднимался на подиум, впервые за 17 лет выиграл Лигу 1 и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Но за последний год были допущены и серьезные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам", - приводит сайт "Монако" слова президента клуба россиянина Дмитрия Рыболовлева.

"Настало время перемен. Изменения затрагивают не только состав команды, но и руководство. Я принял очень трудное для меня решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Я очень благодарен Вадиму за все, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему всего самого доброго", - отметил Рыболовлев.

По его словам, планируется "вынести на рассмотрение совета директоров ФК "Монако" 22 февраля новую кандидатуру на посты вице-президента и генерального директора клуба".

В настоящее время "Монако" находится в зоне вылета из главного дивизиона чемпионата Франции. Команда, в которой выступает полузащитник сборной России Александр Головин, занимает 18-е место среди 20 команд. По ходу нынешнего сезона был отправлен в отставку главный тренер Леонарду Жардим. Несколько матчей "Монако" провел под руководством Тьерри Анри, однако прогресса клуб не достиг. После этого Жардим был возвращен обратно.

"В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму - извинился перед ним за допущенную в октябре ошибку, попросил его вернуться и возглавить команду. Я одобрил все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна", - сказал Рыболовлев.