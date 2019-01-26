Жардим вернулся на пост главного тренера "Монако"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, объявил о возвращении на пост главного тренера команды португальского специалиста Леонарду Жардима.

Как сообщается на сайте клуба, с тренером подписан контракт на два с половиной сезона, к своим обязанностям он приступит 27 января.

Ранее сообщалось, что француз Тьерри Анри, возглавлявший "Монако", отстранен от работы с командой.

44-летний Жардим возглавил "Монако" в 2014 году и проработал с ней до осени 2018 года, пока не был отправлен в отставку: сезон-2018/19 команда начала неудачно, оказавшись в хвосте турнирной таблицы. Не помогло ей и пополнение в лице полузащитника сборной России Александра Головина.

К моменту отставки Жардима после девяти туров чемпионата Франции "Монако" занимал 18-е место в турнирной таблице. Замена португальца на Анри к положительной динамике не провела: после 21 матча команда занимает уже 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

"Наш клуб переживает очень сложный период. Я готов заявить сегодня – я лично несу за это ответственность. Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду. Решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно", - приводятся на сайте "Монако" слова вице-президента клуба россиянина Вадима Васильева.



"При увольнении Жардима я сказал, что его время в "Монако" будет одной из лучших страниц в истории клуба. Теперь мы осознали, что это время не должно было заканчиваться. Нам стоило дать Леонарду шанс продолжить работу", - сказал Васильев.



"Тьерри Анри – легенда футбола. Но неблагоприятное стечение обстоятельств, и, прежде всего, многочисленные травмы игроков, не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Я хочу сказать огромное спасибо Тьерри Анри за то, что он принял этот вызов и попробовал возглавить команду его родного клуба в сложный период. Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное. А у нас, к сожалению, этого времени нет. Нам необходимо действовать немедленно. Поэтому мы приняли решение отправить в отставку Тьерри Анри", - отметил он.

Вместе с "Монако" вернувшийся на пост ее главного тренера Жардим выиграл чемпионат Франции-2016/17.