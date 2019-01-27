Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал" в чемпионате Испании

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев стал соавтором крупной победы "Валенсии" над "Вильярреалом" в матче 21-го тура чемпионата Испании, отличившись голом во втором тайме игры.

Встреча прошла на поле "Валенсии" в ночь на субботу по московскому времени и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Гол Черышева состоялся на 51-й минуте при счете 1:0: находясь у штрафной площади соперника, россиянин перехватил мяч у проявившего нерасторопность защитника "Вильярреала", передал его партнеру и тут же получил обратный пас. После этого Черышев, приблизившись к воротам, точно пробил в дальний угол.

Праздновать гол, однако, он не стал: Черышев уже несколько лет принадлежит "Вильярреалу", а в "Валенсии" сейчас играет на правах аренды.

Теперь "Валенсия" находится на седьмом месте в турнирной таблице, команда набрала 29 очков. "Вильярреал" – на предпоследнем, 19-м месте (18 баллов).

Черышев перешел в "Валенсию" из испанского "Вильярреала" на правах аренды 14 августа 2018 года. Срок аренды истечет по окончании сезона.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежат "Вильярреалу".

Летом прошлого года Черышев в составе сборной России выступал на домашнем ЧМ-2018 и вошел в число лучших бомбардиров турнира - 4 гола. Это помогло национальной команде страны дойти до четвертьфинала, где она уступила будущему финалисту сборной Хорватии по пенальти.