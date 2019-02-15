Спорт

Из арены для керлинга в Сочи сделают борцовский центр

Глава федерации посетовал, что керлингу здесь сложно развиваться, Путин поддержал перенос центра керлинга в Москву и Владивосток

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал предложение главы федерации керлинга России Дмитрия Свищева о переносе центра керлинга из Сочи в Москву и Владивосток, а на его месте будет создан спортивный центр для борцов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Этот вопрос обсуждался накануне вечером в ходе встречи Путина и Свищева во время посещения президентом в Сочи арены для керлинга "Ледяной куб".

Песков отметил, что глава федерации керлинга обратил внимание президента на то, что "очень сложно зарабатывать средства на эксплуатацию этого центра и что Сочи не совсем подходящий регион для развития этого вида спорта".

Свищев предложил перевести этот центр частично во Владивосток и в большем масштабе - в Москву.

"Президент в ночи совещание на эту тему провел, и решили, что главе федерации, который одновременно является и владельцем центра керлинга, помогут с реструктуризацией кредитов ВЭБа, потому что центр был построен на деньги ВЭБа в рамках подготовки к Олимпиаде", - рассказал Песков.

Также, по его словам, принято решение, что в керлинговом центре в Сочи будет создана площадка для международных и всероссийских соревнований по дзюдо и самбо, а в свободное от соревнований время там будет функционировать детско-юношеская школа по борцовским искусствам.

"Такое решение принято. На прилегающей территории предстоит построить гостиницу, тренировочные залы, медицинский центр. Планы обширные. Путин традиционно держит тему стопроцентного вовлечения олимпийского наследия в повседневную жизнь в сфере внимания. Это решение - звено этой постоянной работы президента", - подчеркнул Песков.

Теги: керлинг, Сочи, Москва, Владивосток, Владимир Путин

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Из арены для керлинга в Сочи сделают борцовский центр

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