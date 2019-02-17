Итальянские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в США

Российский клуб начинает борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА Подробнее

Ответная игра 1/16 финала пройдет через неделю в Леверкузене Подробнее

"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА

Результативными действиями российский футболист отметился в матче, прошедшем в Глазго. Видео прилагается. Подробнее

Гол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге Европы

Бой в рамках Bellator 215 был признан несостоявшимся Подробнее

Боец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже пояса

14 февраля 17:38

Общество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Ранее глава ВТБ, генерального спонсора ФК "Динамо", заявил, что банк думает о том, чтобы взять ответственность за развитие клуба на себя Подробнее

14 февраля 01:08

"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Футболисты "Тоттенхэма" с крупным счетом выиграли у "Боруссии" Подробнее

13 февраля 22:00

"Аякс" - "Реал". Онлайн

Действующий победитель Лиги чемпионов проводит первый еврокубковый матч после крупного поражения от ЦСКА и ведет в счете Подробнее

12 февраля 22:53

"Зенит" уступил "Фенербахче" в матче Лиги Европы