Итальянские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной Италии Лукас Хофер и Доротея Вирер одержали победу в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст), которая состоялась в воскресенье в Солт-Лейк-Сити (США) в рамках этапа Кубка мира.
Победители на четырех огневых рубежах допустили шесть промахов.
Вторыми стали австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (отставание 22,9 секунды; 2 промаха). Тройку призеров замкнули французы Антонен Гигонна и Жюлия Симон (+50,2;9).
Россияне Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева заняли 11-е место (+1:49,9; 4).