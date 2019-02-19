Главный тренер женской сборной РФ по гандболу Трефилов перенес операцию на сердце

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер гандбольного клуба "Кубань" и женской сборной России Евгений Трефилов перенес операцию на сердце, сообщает пресс-служба краснодарцев во вторник.

"Сегодня в Краснодаре был прооперирован на сердце главный тренер гандбольного клуба "Кубань" и сборной России Евгений Трефилов", - говорится в сообщении.

Как рассказал генеральный директор "Кубани" Сергей Вальтер, операция прошла в плановом режиме в Центре грудной хирургии.

"Евгений Васильевич сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Его состояние, по их словам, стабильное. Впереди у Евгения Васильевича - восстановление и возвращение к работе. После таких операций люди полностью возвращаются к прежней жизни без каких-либо ограничений. Нам всем остается мысленно направить от каждого чуточку позитива и доброй энергии в адрес Трефилова", - рассказал он.

5 февраля сообщалось о том, что 63-летний специалист был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Под его руководством женская сборная России выиграла Олимпийские игры (2016) и четырежды - чемпионат мира.