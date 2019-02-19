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Спорт

В РУСАДА создадут комитет спортсменов для продвижения идеалов "чистого" спорта

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время сформирует комитет спортсменов для продвижения ценностей "чистого" спорта и формирования культуры нетерпимости к допингу в обществе, сообщает пресс-служба организации во вторник.

Сообщается, что в комитет войдут "действующие или завершившие карьеру спортсмены с сильной антидопинговой позицией, которые являются ролевой моделью для молодого поколения, которые показали, что спортивные достижения возможны без допинга, и которые активно продвигают ценности чистого спорта в своих социальных сетях".

В задачи нового комитета будет входить также обмен личным опытом для соблюдения антидопинговых правил и формирования культуры, основанной на ценностях спорта и нулевой толерантности к допингу.

В частности, члены комитета будут выступать в качестве послов "чистых" спортсменов и РУСАДА, участвовать в информационно-образовательных мероприятиях РУСАДА, в разработке новых информационно-образовательных форматов РУСАДА и оценке эффективности антидопинговых образовательных программ.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу.

Теги: РУСАДА
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