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Семь российских стадионов номинированы на звание лучшей арены в мире

Голосовать может любой желающий, но выбрать он может только пять арен

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Семь российских стадионов вошли в число претендентов на звание лучшей футбольной арены, открытой в 2018 году.

На звание лучшего стадиона (голосование проходит на сайте stadiumdb.com) из российских арен претендуют "Мордовия Арена", "Ростов Арена", "Самара Арена", "Стадион Калининград", "Стадион Нижний Новгород", "Екатеринбург Арена" и "Волгоград Арена". Все они были задействованы на чемпионате мира-2018.

Всего в списке фигурируют 27 стадионов. Основные требования для арены заключаются в том, что они должны быть построены с "нуля" или значительно реконструированы, а их вместимость должна составлять не менее 10 тысяч человек.

Проголосовать может каждый желающий. Участнику опроса нужно выбрать пять наиболее приглянувшихся арен и ранжировать их баллами от 5 до 1; оценки совпадать не должны.

Голосовать можно до полуночи 3 марта. Лучшую арену назовут 7-8 марта.

Теги: футбол, ЧМ-2018

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