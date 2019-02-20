Болгарин Анев выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Болгарский биатлонист Красимир Анев стал победителем индивидуальной гонки (20 км) на стартовавшем в Белоруссии в среду чемпионате Европы.

Дистанцию он преодолел за 53 минуты 18,1 секунды, допустив один неточный выстрел.

Вторым стал норвежец Тарьей Бе, с тремя промахами отставший от болгарина на 3,7 секунды.

Бронзу завоевал еще один представитель Норвегии Эндре Стремсхейм: на его счету два промаха и 11,1 секунды отставания от победителя.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, показавший пятое время. Допустив четыре неточных выстрела, он отстал от чемпиона на 1 минуту 29,5 секунды.

Остальные представители российского биатлона, принявшие участив гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 12.Максим Цветков (4 промаха), 13.Дмитрий Малышко (4), 20.Семен Сучилов (4), 43.Антон Бабиков (6), 58.Никита Поршнев (8).