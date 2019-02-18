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Гараничев не выступит на ЧЕ по биатлону из-за проблем со здоровьем

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Евгений Гараничев не примет участие в чемпионате Европы в Белоруссии из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в понедельник.

"По рекомендации врачей заявленный ранее на чемпионат Европы Евгений Гараничев не выступит на соревнованиях. Его заменит Семен Сучилов", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник СБР обнародовал состав национальной команды на первенство Европы в Белоруссии, в в котором было имя Гараничева.

Таким образом, полный состав сборной России выглядит так:

Мужчины: Антон Бабиков (Башкортостан), Матвей Елисеев (Москва), Семен Сучилов (ХМАО), Александр Логинов (Тюменская обл.), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Никита Поршнев (ХМАО), Максим Цветков (Москва).

Женщины: Наталья Гербулова (Красноярский кр.), Светлана Миронова (Свердловская обл.), Анастасия Морозова (ХМАО), Евгения Павлова (Новосибирская обл.), Виктория Сливко (Тюменская обл.), Ирина Старых (Тюменская обл.), Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург).

Тренерский штаб: Анатолий Хованцев, Виталий Норицын, Леонид Гурьев, Артём Истомин, Андрей Падин, Дмитрий Рочев, Николай Загурский.

В расписании европейского первенства восемь гонок. Это смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования среди мужчин и женщин

Все гонки чемпионата Европы пройдут в Минске, на трассах Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" с 20 по 24 февраля.

Теги: биатлон

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