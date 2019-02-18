Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб назвал состав сборной России, которая примет участие в чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Мужской состав команды выглядит так: Антон Бабиков (Башкортостан), Матвей Елисеев (Москва), Евгений Гараничев (Тюменская обл.), Александр Логинов (Тюменская обл.), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Никита Поршнев (ХМАО), Максим Цветков (Москва).

Женщин представят Наталья Гербулова (Красноярский кр.), Светлана Миронова (Свердловская обл.), Анастасия Морозова (ХМАО), Евгения Павлова (Новосибирская обл.), Виктория Сливко (Тюменская обл.), Ирина Старых (Тюменская обл.), Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург).

В расписании европейского первенства восемь гонок. Это смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. Все гонки чемпионата Европы пройдут в Минске, на трассах Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" с 20 по 24 февраля.