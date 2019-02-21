Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардера
Спорт

МОК рассмотрит возможность включения брейк-данса в программу ОИ-2024

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Оргкомитет летней Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, предложил внести в программу Игр четыре новые дисциплины, сообщает The Telegraph.

Речь идет о соревнованиях по брейк-дансу, скалолазанию, серфингу и скейтбордингу.

Предложение оргкомитета рассмотрит Международный олимпийский комитет (МОК) в 2020 году после Игр в Токио. Однако реакция МОК уже последовала: "Мы рады видеть, что предложение оргкомитета "Париж-2024" о новых видах спорта для олимпийской программы во многом соответствует ее реформам, ориентированным на молодежь", - заявили в МОК.

Брейк-данс был представлен на Летних юношеских играх-2018 в Буэнос-Айресе. В соревновании среди мужчин золото завоевал россиянин Сергей Чернышов.

Теги: Олимпиада-2024

Новости по теме

Спорт
"Атлетико" выиграл у "Ювентуса" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Атлетико" выиграл у "Ювентуса" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
"Манчестер Сити" вырвал победу над "Шальке-04"Подробнее
 ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Это его четвертый триумф за последние пять лет; ни одна команда за историю КХЛ не выигрывала "регулярку" и Кубок Гагарина в одном сезонеПодробнее
 "Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
"Лион" сыграл вничью с "Барселоной"; в обеих встречах не состоялось ни одного голаПодробнее
 Боец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже поясаБоец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже пояса
Бой в рамках Bellator 215 был признан несостоявшимсяПодробнее
Гол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге ЕвропыГол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге Европы
Результативными действиями российский футболист отметился в матче, прошедшем в Глазго. Видео прилагается.Подробнее
 "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА
Ответная игра 1/16 финала пройдет через неделю в ЛеверкузенеПодробнее
 "Краснодар" - "Байер". Онлайн"Краснодар" - "Байер". Онлайн
Российский клуб начинает борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФАПодробнее
 Общество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБОбщество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ
Ранее глава ВТБ, генерального спонсора ФК "Динамо", заявил, что банк думает о том, чтобы взять ответственность за развитие клуба на себяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд12 фото
19 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардераВ РоссииГосдума приняла закон о паллиативной помощиВ миреПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звукаЭкономикаАвстрия высказалась в поддержку "Северного потока-2"

Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой цены

Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой ценыПо данным военного источника, возможна модернизация уже купленных ранее вертолетов за меньшие деньги Подробнее

Причиной случайного пуска ракеты в небе над Эстонией стала "необычная ошибка" пилота

Суд по делу о теракте в метро Петербурга начнется 25 февраля

МОК рассмотрит возможность включения брейк-данса в программу ОИ-2024

Похитителя картофеля в Сыктывкаре нашли по отпечатку номера машины на сугробе

Роскомнадзор составил в отношении Twitter административный протокол

Роскомнадзор составил в отношении Twitter административный протоколРешение связано с отказом компании отчитаться о локализации данных российских пользователей на территории страны Подробнее

Беспилотник нарушил работу международного аэропорта Дублина

Молдавские пограничники не пустили в страну еще одного российского журналиста

Клинику "Асклепий мед" закрыли в Москве после смерти пациентки

Дума будет публиковать на сайте сомнительные заявления депутатов с комментариями палаты

Высшая школа экономика отстранила от занятий 451 студента из-за кори

Геоглиф "Ленин" в Вологодской области признан объектом культурного наследия

В Каталонии активисты заблокировали дороги из-за суда над лидерами сепаратистов

Международный авиасалон в Бангалоре

Международный авиасалон в Бангалоре8 фото

Минкульт не увидел смысла в увеличении числа постов Росгвардии в музеях

Курильские острова не уйдут под воду из-за глобального потепления

Потери граждан при смене пенсионных фондов в 2018 году оценили в 10 млрд рублей

Глава Сибирского отделения РАН назвал "ударом ниже пояса" арест своего зама Благодыря

"Мемориал" попросил возбудить дело из-за попытки сорвать показ фильма "Праздник"

Индийские мошенники похитили 45 тысяч рублей с банковской карты омички

Волна гриппа и ОРВИ в России пошла на спад

На Украине начались обыски по делу о подкупе избирателей

Москалькова отказалась от встречи с украинским омбудсменом из-за ее резкого высказывания

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');