МОК рассмотрит возможность включения брейк-данса в программу ОИ-2024

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Оргкомитет летней Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, предложил внести в программу Игр четыре новые дисциплины, сообщает The Telegraph.

Речь идет о соревнованиях по брейк-дансу, скалолазанию, серфингу и скейтбордингу.

Предложение оргкомитета рассмотрит Международный олимпийский комитет (МОК) в 2020 году после Игр в Токио. Однако реакция МОК уже последовала: "Мы рады видеть, что предложение оргкомитета "Париж-2024" о новых видах спорта для олимпийской программы во многом соответствует ее реформам, ориентированным на молодежь", - заявили в МОК.

Брейк-данс был представлен на Летних юношеских играх-2018 в Буэнос-Айресе. В соревновании среди мужчин золото завоевал россиянин Сергей Чернышов.