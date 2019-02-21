Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку в 1/4 финала проходящего в Венгрии турнира Hungarian Ladies Open.

Во втором круге соревнования она нанесла поражение представительнице Голландии Аранче Рус – 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Это была первая встреча теннисисток в официальных матчах.

Борьбу за выход в полуфинал Александрова поведет с француженкой Полин Пармантье. Ранее россиянка встречалась с ней трижды – два раза победила и в одной встрече уступила.

Призовой фонд турнира в Будапеште составляет $250 тыс.