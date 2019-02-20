Российская теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Потапова завоевала путевку в 1/4 финала проходящего в Будапеште теннисного турнира Hungarian Ladies Open.

Во втором круге соревнования она нанесла поражение представительнице Германии Андреа Петкович – 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

Ранее в официальных матчах Потапова и Петкович еще не встречались.

Борьбу за выход в полуфинал россиянка поведет с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) – Александра Крунич (Сербия).

Призовой фонд турнира в Будапеште составляет $250 тыс.