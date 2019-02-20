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Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку во второй круг проходящего в Будапеште турнира Hungarian Ladies Open.

В стартовом раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Венгрии Грете Арн. Результат противостояния – 4:6, 6:1, 6:4 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.

С Гретой Арн российская спортсменка в официальных матчах до этого еще не встречалась.

Следующей соперницей Александровой на турнире в Будапеште будет голландская теннисистка Аранча Рус, с которой она также не играла ни разу.

Призовой фонд турнира в Будапеште составляет $250 тыс.

Теги: теннис

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