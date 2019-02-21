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Спорт

Дзагоев перенес операцию на колене

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев в четверг был прооперирован в одной из клиник Германии.

"Операция состоялась в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной в товарищеской игре с "Картахеной"", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Программа восстановления игрока будет определена позднее.

Футболист получил травму в начале встречи против испанского клуба, состоявшейся 19 февраля. Дзагоева унесли с поля на носилках.

Теги: футбол, Алан Дзагоев

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