Дзагоев перенес операцию на колене

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев в четверг был прооперирован в одной из клиник Германии.

"Операция состоялась в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной в товарищеской игре с "Картахеной"", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.



Программа восстановления игрока будет определена позднее.

Футболист получил травму в начале встречи против испанского клуба, состоявшейся 19 февраля. Дзагоева унесли с поля на носилках.