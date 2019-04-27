Поиск

Баскетболисты ЦСКА вышли в "Финал четырех" Евролиги

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА пробился в "Финал четырех" Евролиги-2018/2019, победив на выезде "Басконию" в матче серии 1/4 финала Евролиги.

Результат противостояния, состоявшегося в пятницу, - 92:83 (20:22, 19:26, 29:23, 24:12) в пользу армейцев, у которых лучшим игроком стал Нандо де Коло (27 очков).

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Теперь в полуфинале российская команда встретится с мадридским "Реалом". Третьим участником "Финала четырех" стал турецкий "Фенербахче", пару которому составит победитель противостояния "Анадолу Эфес" (Турция) - "Барселона" (Испания).

"Финал четырех" пройдет в Витория-Гастейсе (Испания) с 17 по 19 мая.

Евролига Баскетбол ЦСКА

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2018/19

Родионов и Измайлов покинут должности в ФК "Спартак" после сезона

Российская премьер-лига-2018/19

"Арсенал" разгромил "Спартак" в матче РПЛ

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Овечкин вызван в сборную России на ЧМ

Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче премьер-лиги

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче премьер-лиги
Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА победил "Анжи" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2018/19

Футболисты "Локомотива" победили "Ростов" в 25-м туре премьер-лиги

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Врач "Зенита" заявил о постоянном ухудшении травмы колена Кокорина

Призер чемпионатов мира по фигурному катанию Максим Ковтун завершил карьеру

Призер чемпионатов мира по фигурному катанию Максим Ковтун завершил карьеру

Велогонка Мирового Тура в условиях снежной Турции

Велогонка Мирового Тура в условиях снежной Турции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');