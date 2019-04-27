Баскетболисты ЦСКА вышли в "Финал четырех" Евролиги

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА пробился в "Финал четырех" Евролиги-2018/2019, победив на выезде "Басконию" в матче серии 1/4 финала Евролиги.

Результат противостояния, состоявшегося в пятницу, - 92:83 (20:22, 19:26, 29:23, 24:12) в пользу армейцев, у которых лучшим игроком стал Нандо де Коло (27 очков).

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Теперь в полуфинале российская команда встретится с мадридским "Реалом". Третьим участником "Финала четырех" стал турецкий "Фенербахче", пару которому составит победитель противостояния "Анадолу Эфес" (Турция) - "Барселона" (Испания).

"Финал четырех" пройдет в Витория-Гастейсе (Испания) с 17 по 19 мая.