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Финн Боттас выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Он вновь возглавил личный зачет чемпионата, россиянин Квят в Баку финишировать не смог

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Финн Валттери Боттас из команды Mercedes стал победителем Гран-при Азербайджана, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишировал его напарник по команде британец Льюис Хэмилтон, третьим – немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, сошел с гонки.

Победа позволила Боттасу вернуть лидерство в личном зачете чемпионата. У финна теперь 87 очков, что на одно больше, чем у Хэмилтона. На третьем месте находится Феттель – 52 балла. У Квята по-прежнему один балл, россиянин – на 16-м месте.

автоспорт Формула-1

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