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Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Барселоне

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог выиграть турнир серии ATP-500 в Барселоне.

В финале соревнования он потерпел поражение от представителя Австрии Доминика Тима – 4:6, 0:6. При этом россиянин вел в первой партии со счетом 3:0, но упустил это преимущество, а позже соперник довел дело до победы. Матч продолжался 1 час 13 минут.

Счет по победам в личных встречах стал 2-0 в пользу Тима.

На турнире в Барселоне Медведев, как и ряд других теннисистов, был освобожден от участия в первом круге. Во втором раунде он победил Альберта Рамоса-Виньоласа – 6:3, 2:6, 6:1. В третьем круге россиянин выиграл у американца Маккензи Макдональда – 6:3, 6:2. В четвертьфинале Медведев взял верх над чилийцем Николасом Джарри – 6:3, 6:4. В полуфинале он выиграл у японца Кеи Нисикори – 4:6, 6:3, 5:7.

Таким образом, на счету Медведева остается один титул в нынешнем году. В феврале он завоевал трофей на турнире в Софии. Всего на его счету четыре выигранных турниров при трех поражениях в финалах.

теннис Даниил Медведев

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