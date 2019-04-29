Витолиньш будет помогать Знарку и в "Спартаке"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Стали известны имена помощников нового главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак" Олега Знарка.

Как сообщает пресс-служба "Спартака" в понедельник, в тренерский штаб вошли Харийс Витолиньш (постоянно являвшийся ассистентом Знарка в клубах и сборных), а также Игорь Уланов и Максим Соловьев. Уланов и Соловьев трудились в "Спартаке" в завершившемся сезоне.

Ранее в понедельник сообщалось, что Знарок стал новым главным тренером московского "Спартака". Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на один год.

Вместе со Знарком и сборной России Витолиньш, в частности, выиграл золото ОИ-2018 и ЧМ-2014. Причем в финале чемпионата мира-2014 против Финляндии (5:2 в пользу сборной России) он руководил командой лично, поскольку Знарок был дисквалифицирован за неспортивное поведение в полуфинале со шведами.