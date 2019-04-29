Поиск

Витолиньш будет помогать Знарку и в "Спартаке"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Стали известны имена помощников нового главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак" Олега Знарка.

Как сообщает пресс-служба "Спартака" в понедельник, в тренерский штаб вошли Харийс Витолиньш (постоянно являвшийся ассистентом Знарка в клубах и сборных), а также Игорь Уланов и Максим Соловьев. Уланов и Соловьев трудились в "Спартаке" в завершившемся сезоне.

Ранее в понедельник сообщалось, что Знарок стал новым главным тренером московского "Спартака". Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на один год.

Вместе со Знарком и сборной России Витолиньш, в частности, выиграл золото ОИ-2018 и ЧМ-2014. Причем в финале чемпионата мира-2014 против Финляндии (5:2 в пользу сборной России) он руководил командой лично, поскольку Знарок был дисквалифицирован за неспортивное поведение в полуфинале со шведами.

хоккей ХК Спартак

Новости

Олег Знарок возглавил "Спартак"

Олег Знарок возглавил "Спартак"
Российская премьер-лига-2018/19

"Краснодар" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Краснодар" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Барселоне

Финн Боттас выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

"Спартак" решил расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым

Баскетболисты ЦСКА вышли в "Финал четырех" Евролиги

Российская премьер-лига-2018/19

Родионов и Измайлов покинут должности в ФК "Спартак" после сезона

Российская премьер-лига-2018/19

"Арсенал" разгромил "Спартак" в матче РПЛ

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Овечкин вызван в сборную России на ЧМ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');