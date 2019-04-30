"Тоттенхэм" - "Аякс". Онлайн
В Лондоне проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА
Победитель в финале сыграет с победителем пары "Барселона" - "Ливерпуль"
Главный судья сегодняшнего матча - испанец Антонио Матеу Лаос
Однажды вратарь "Тоттенхэма" закинул за воротник и, сам того не подозревая, завоевал себе место в ленте новостей "Интерфакса".
А вот и стартовый состав "Тоттенхэма":
#THFC: Lloris (C), Trippier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Wanyama, Rose, Eriksen, Dele, Lucas, Llorente.@WilliamHill odds (18+) https://t.co/UTGkpi6vxV#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Z5KPWVoYqD— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 30, 2019
Да, так и есть: стартовый состав ("Аякса"). В более удобном (для меня) виде он выглядит так:
All names! 👥#UCL #totaja pic.twitter.com/j7LYFrU7NH— AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2019
Я так понимаю, это стартовый состав "Аякса". То, что "Аякса", это ясно, а вот состав ли?
In these boys we trust. ⭐️⭐️⭐️#UCL #totaja pic.twitter.com/4GNTl3YZnl— AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2019
Столько всего понаписал, а ни одной иллюстрации в текст не вставил. Ну вот пожалуйста: стадион "Тоттенхэма". Скоро здесь будет многолюдно.
🏟️ Tottenham Hotspur Stadium 😍— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2019
#UCL pic.twitter.com/bBbHtyoLTD
Судьба уже сводила "Тоттенхэм" с "Аяксом", но когда это было... Ранее они встречались в первом раунде Кубка обладателей кубков (турнира, ныне не существующего) сезона-1981/82. В Голландии "Тоттенхэм" победил соперника со счетом 3:1, а у себя дома - 3:0. Обе встречи прошли в сентябре 1981 года.
"Тоттенхэм" в том розыгрыше дошел до полуфинала, где уступил предстоящему победителю турнира испанской "Барселоне". Годом ранее Кубок кубков, к слову, выиграло тбилисское "Динамо"!
Победитель этой пары в финале сыграет с победителем пары "Барселона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия).
"Аякс" по итогам чемпионата Голландии-2017/18 стал вторым. По клубному рейтингу страны он тоже попал в Лигу чемпионов, но не напрямую, а через отборочные этапы. Во втором квалификационном раунде клуб из Амстердама прошел австрийскую команду "Штурм", в третьем - бельгийский "Стандард", в раунде плей-офф квалификации - киевское "Динамо".
Затем "Аякс" занял второе место в группе F (на первой строчке разместилась немецкая "Бавария"), в 1/8 финала оказался сильнее мадридского "Реала", в четвертьфинале - туринского "Ювентуса".
В чемпионате Англии-2017/18 "Тоттенхэм" финишировал на третьем месте, что позволило ему получить путевку в основную стадию Лиги чемпионов. Здесь он попал в группу B, где занял второе место, разместившись вслед за испанской "Барселоной". В 1/8 финала "Тоттенхэм" победил по сумме двух встреч дортмундскую "Боруссию", в четвертьфинале - английский "Манчестер Сити".
Трансляцию для вас проведет Владимир Нардин
Игра пройдет в Лондоне сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между лондонским "Тоттенхэмом" и амстердамским "Аяксом"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!