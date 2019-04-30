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"Тоттенхэм" - "Аякс". Онлайн

В Лондоне проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Тоттенхэм" - "Аякс". Онлайн
Футболисты "Аякса" хватаются за голову от своего успеха в Лиге чемпионов
Фото: Reuters

Победитель в финале сыграет с победителем пары "Барселона" - "Ливерпуль"

Главный судья сегодняшнего матча - испанец Антонио Матеу Лаос

Однажды вратарь "Тоттенхэма" закинул за воротник и, сам того не подозревая, завоевал себе место в ленте новостей "Интерфакса".

А вот и стартовый состав "Тоттенхэма":

Да, так и есть: стартовый состав ("Аякса"). В более удобном (для меня) виде он выглядит так:

Я так понимаю, это стартовый состав "Аякса". То, что "Аякса", это ясно, а вот состав ли?

Столько всего понаписал, а ни одной иллюстрации в текст не вставил. Ну вот пожалуйста: стадион "Тоттенхэма". Скоро здесь будет многолюдно.

Судьба уже сводила "Тоттенхэм" с "Аяксом", но когда это было... Ранее они встречались в первом раунде Кубка обладателей кубков (турнира, ныне не существующего) сезона-1981/82. В Голландии "Тоттенхэм" победил соперника со счетом 3:1, а у себя дома - 3:0. Обе встречи прошли в сентябре 1981 года.

"Тоттенхэм" в том розыгрыше дошел до полуфинала, где уступил предстоящему победителю турнира испанской "Барселоне". Годом ранее Кубок кубков, к слову, выиграло тбилисское "Динамо"!

Победитель этой пары в финале сыграет с победителем пары "Барселона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия).

"Аякс" по итогам чемпионата Голландии-2017/18 стал вторым. По клубному рейтингу страны он тоже попал в Лигу чемпионов, но не напрямую, а через отборочные этапы. Во втором квалификационном раунде клуб из Амстердама прошел австрийскую команду "Штурм", в третьем - бельгийский "Стандард", в раунде плей-офф квалификации - киевское "Динамо".

Затем "Аякс" занял второе место в группе F (на первой строчке разместилась немецкая "Бавария"), в 1/8 финала оказался сильнее мадридского "Реала", в четвертьфинале - туринского "Ювентуса".

В чемпионате Англии-2017/18 "Тоттенхэм" финишировал на третьем месте, что позволило ему получить путевку в основную стадию Лиги чемпионов. Здесь он попал в группу B, где занял второе место, разместившись вслед за испанской "Барселоной". В 1/8 финала "Тоттенхэм" победил по сумме двух встреч дортмундскую "Боруссию", в четвертьфинале - английский "Манчестер Сити".

Трансляцию для вас проведет Владимир Нардин

Игра пройдет в Лондоне сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени.

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между лондонским "Тоттенхэмом" и амстердамским "Аяксом"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

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