"Тоттенхэм" - "Аякс". Онлайн

Судьба уже сводила "Тоттенхэм" с "Аяксом", но когда это было... Ранее они встречались в первом раунде Кубка обладателей кубков (турнира, ныне не существующего) сезона-1981/82. В Голландии "Тоттенхэм" победил соперника со счетом 3:1, а у себя дома - 3:0. Обе встречи прошли в сентябре 1981 года.

"Тоттенхэм" в том розыгрыше дошел до полуфинала, где уступил предстоящему победителю турнира испанской "Барселоне". Годом ранее Кубок кубков, к слову, выиграло тбилисское "Динамо"!