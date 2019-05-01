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"Барселона" - "Ливерпуль". Онлайн

Испанский и английский клубы играют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, счет 0:0

"Барселона" - "Ливерпуль". Онлайн
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси
Фото: Reuters

Победитель сыграет в финале с победителем в паре "Тоттенхэм" - "Аякс"

5'

Защитники "Ливерпуля" разрядили обстановку после подачи с углового и перевели мяч на половину поля соперника

4'

"Барселона" заработала право на угловой, но вряд ли она этому так рада. Ведь только что Ракитич опасно простреливал в центр вратарской из угла площади, после чего мог состояться гол. Но защитник своевременно подставил ногу

2'

Футболист "Ливерпуля" Салах солировал в штрафной "Барселоны", обошел одного, другого и, пробив, попал в третьего. Эта сцена происходила в штрафной "Барсы". Ах да, об этом я уже написал.

1'

А вот и попытка "Барселоны" доставить мяч к воротам "Ливерпуля". Доставить-то доставили, только вот на навес откликнулся именно вратарь

1'

Игра началась! С мячом - футболисты "Ливерпуля"!

Блистательный перфоманс организовали болельщики "Барселоны"! Словно, к ним приехал не какой-то "Ливерпуль", а московский "Спартак"!

Команды выходят на поле! Сейчас зазвучит гимн Лиги чемпионов, а потом, глядишь, начнется и игра!

Главный судья сегодняшней игры - голландец Бьорн Куйперс

Матч против "Ливерпуля" станет для Лионеля Месси сотым с повязкой капитана "Барселоны"!

Выздоровления!

Стартовый состав "Ливерпуля":

Ой, простите: не то.

А вот и стартовый состав "Ливерпуля"!

Стартовый состав "Барселоны":

Эту трансляцию для вас ведет Владимир Нардин.

В прошлом году "Ливерпуль" дошел до финала ЛЧ, где уступил мадридскому "Реалу".

"Ливерпуль" в чемпионате Англии-2017/18 стал четвертым, но тоже попал в групповую стадию автоматически. В группе C английский клуб стал вторым (на первой строчке разместился ПСЖ). В 1/8 финала "Ливерпуль" оказался сильнее немецкой "Баварии", в четвертьфинале - португальского "Порту".

"Барселона" попала в основную стадию ЛЧ в качестве действующего чемпиона Испании. В группе B каталонский клуб занял первое место. В 1/8 финала по сумме двух встреч он оказался сильнее французской команды "Пари Сен-Жермен", в четвертьфинале - английского "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" и "Аякс" встретились накануне

Победитель по сумме двух встреч в финале сыграет с победителем пары "Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Голландия).

Матч пройдет в столице Каталонии сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига чемпионов УЕФА

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