"Барселона" - "Ливерпуль". Онлайн
Испанский и английский клубы играют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, счет 0:0
Победитель сыграет в финале с победителем в паре "Тоттенхэм" - "Аякс"
Защитники "Ливерпуля" разрядили обстановку после подачи с углового и перевели мяч на половину поля соперника
"Барселона" заработала право на угловой, но вряд ли она этому так рада. Ведь только что Ракитич опасно простреливал в центр вратарской из угла площади, после чего мог состояться гол. Но защитник своевременно подставил ногу
Футболист "Ливерпуля" Салах солировал в штрафной "Барселоны", обошел одного, другого и, пробив, попал в третьего. Эта сцена происходила в штрафной "Барсы". Ах да, об этом я уже написал.
А вот и попытка "Барселоны" доставить мяч к воротам "Ливерпуля". Доставить-то доставили, только вот на навес откликнулся именно вратарь
Игра началась! С мячом - футболисты "Ливерпуля"!
Блистательный перфоманс организовали болельщики "Барселоны"! Словно, к ним приехал не какой-то "Ливерпуль", а московский "Спартак"!
'Ready to color Europe' #UCL #Barcalfc pic.twitter.com/D6ijo0phey— Foto Barça (@Foto_Barca) May 1, 2019
Команды выходят на поле! Сейчас зазвучит гимн Лиги чемпионов, а потом, глядишь, начнется и игра!
Главный судья сегодняшней игры - голландец Бьорн Куйперс
Матч против "Ливерпуля" станет для Лионеля Месси сотым с повязкой капитана "Барселоны"!
1⃣0⃣0⃣ ©— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
💪 #Messi is making his 100th start as Barça captain tonight.
🔵🔴 #BarçaLFC pic.twitter.com/5awoK8FUNn
Выздоровления!
Вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт https://t.co/xAJRO4Cnwa— Интерфакс (@interfax_news) May 1, 2019
Стартовый состав "Ливерпуля":
🔴 #UCL TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019
Our line-up to face @FCBarcelona…
Ой, простите: не то.
А вот и стартовый состав "Ливерпуля"!
🔴 #UCL SEMI-FINAL DAY 🔴— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019
BIG European night ahead at the Camp Nou ⭐️#ThisMeansMore pic.twitter.com/gAaQpml2NP
Стартовый состав "Барселоны":
🔵🔴 XI Barça— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
⚽ #BarçaLFC
Эту трансляцию для вас ведет Владимир Нардин.
В прошлом году "Ливерпуль" дошел до финала ЛЧ, где уступил мадридскому "Реалу".
"Ливерпуль" в чемпионате Англии-2017/18 стал четвертым, но тоже попал в групповую стадию автоматически. В группе C английский клуб стал вторым (на первой строчке разместился ПСЖ). В 1/8 финала "Ливерпуль" оказался сильнее немецкой "Баварии", в четвертьфинале - португальского "Порту".
"Барселона" попала в основную стадию ЛЧ в качестве действующего чемпиона Испании. В группе B каталонский клуб занял первое место. В 1/8 финала по сумме двух встреч он оказался сильнее французской команды "Пари Сен-Жермен", в четвертьфинале - английского "Манчестер Юнайтед"
"Тоттенхэм" и "Аякс" встретились накануне
"Аякс" выиграл у "Тоттенхэма" первый матч 1/ 2 финала Лиги чемпионов https://t.co/TnoE6wrpr7— Интерфакс (@interfax_news) April 30, 2019
Победитель по сумме двух встреч в финале сыграет с победителем пары "Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Голландия).
Матч пройдет в столице Каталонии сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!