Семеня проиграла судебный спор с ИААФ по делу об уровне тестостерона

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Южноафриканской бегунье Кастер Семене не удалось оспорить новые правила Международной федерации легкой атлетики (ИААФ), регламентирующие уровень тестостерона у спортсменок.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск двукратной чемпионки мира к ИААФ, сообщает пресс-служба CAS.

В решении суда говорится, что правила хоть и носят дискриминационный характер, но их следует применять. "Такая дискриминация является необходимым, разумным и соразмерным средством достижения цели ИААФ по сохранению целостности женской атлетики", - отмечается в документе.

Теперь Семеня должна принимать специальные препараты для снижения уровня тестостерона.

В апреле 2018 года ИААФ выпустила новые правила для спортсменок, имеющих отклонения по гендерным признакам. Они должны были вступить в силу с 1 ноября, но их активация была отложена из-за судебной тяжбы с Семеня.

Согласно правилам, спортсменки, чей уровень тестостерона в крови превышает 5 нмоль/л, должны будут снижать его с помощью гормональных препаратов и поддерживать на этом уровне до тех пор, пока рассчитывают выступать в международных соревнованиях. Спортсменкам, не желающим снижать уровень тестостерона в крови, разрешат выступить в мужских соревнованиях, а также женских, которые не относятся к международным турнирам.

Отмечалось, что у большинства женщин, включая титулованных спортсменок, низкий уровень тестостерона и составляет от 0,12 до 1,79 нмоль/л в крови, тогда как у мужчин после полового созревания диапазон составляет 7,7 - 29,4 нмоль/л.

Самым громким делом о выяснении гендерной принадлежности спортсмена стал случай с Кастер Семеней, которая в 2009 году выиграла чемпионат мира на 800 м. Она была временно отстранена от соревнований, но затем ей разрешили участвовать в турнирах. После этого она завоевала золото Игр-2012 в Лондоне и Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Что касается обнародованного в среду решения CAS, оно, как отмечается в документе, может быть оспорено в течение 30 дней.