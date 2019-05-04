Российская теннисистка Касаткина проиграла Азаренко на старте турнира в Мадриде
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина в субботу уступила теннисистке из Белоруссии Виктории Азаренко в первом круге соревнований в Мадриде - Mutua Madrid Open-2019.
Результат противостояния - 7:5, 6:4 в пользу Азаренко.
Призовой фонд турнира в Испании, относящегося к категории WTA Premier Mandatory, составляет $ 7 млн 021 тыс. 128. За Россию в женском одиночном разряде выступают Светлана Кузнецова, Маргарита Гаспарян и Вера Звонарева. Действующей победительницей является чешка Петра Квитова.