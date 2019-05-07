Российский арбитр получил назначение на полуфинал Лиги Европы УЕФА

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Карасев вошел в бригаду арбитров, которые будут работать на ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА между испанской "Валенсией" и английским "Арсеналом".

Как сообщается на сайте УЕФА, Карасев будет работать в качестве резервного рефери. Во главе бригады – голландец Данни Маккели.

Матч "Валенсия" – "Арсенал" пройдет в четверг и стартует в 22:00 мск. Результат первой встречи – 3:1 в пользу "Арсенала".

В другой паре борьбу за выход в финал ведут "Айнтрахт" (Германия) и "Челси" (Англия). Ответная игра также пройдет 9 мая и начнется в 22:00 мск, хозяин поля – "Челси". Результат первого матча – 1:1.

Резервный арбитр по ходу матча следит за поведением лиц, находящихся в технических зонах команд. В частности, ему приходится успокаивать наставников команд, недовольных тем или иным решением главных судей (как правило, эти эмоции тренеров на резервных арбитров и направлены). Кроме того, резервный арбитр поднимает электронное табло с информацией о том, сколько минут добавлено ко времени тайма, или же какой игрок кого меняет во время матча. В конце концов, он и сам может выйти на замену – вместо выбывшего из строя по ходу игры члена судейской бригады.