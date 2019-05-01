"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Число голов Месси за "Барсу" в карьере достигло 600

Игроки "Барселоны" празднуют забитый гол: Лионель Месси, Серхи Роберто и Луис Суарес (справа налево) Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:0 выиграли у английского "Ливерпуля" в первом матче стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

На 26-й минуте встречи, прошедшей в Испании, Луис Суарес открыл счет, замкнув прострел слева. На 75-й Лионель Месси удвоил результат, подхватив мяч, который отскочил от перекладины после удара Суареса. На на 82-й он же довел счет до крупного, точно пробив со штрафного.

Шестисотый

Оформив дубль, Месси довел число голов за "Барселону" в карьере до 600. Символично, что этот матч стал 100-м, в котором аргентинец сыграл в качестве капитана "Барсы".

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600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

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⚽ #Messi600 🐐 pic.twitter.com/8sI0liDx5S — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019

Гол, ставший для Месси 600-м в "Барселоне"

И уж не менее символичен тот факт, что первый официальный гол за "Барселону" Месси провел тоже 1 мая, в 2005 году в ворота "Альбасете" - в матче чемпионата Испании.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона".

Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

Пути соперников к полуфиналу

"Барселона" попала в основную стадию ЛЧ в качестве действующего чемпиона Испании. В группе B каталонский клуб занял первое место. В 1/8 финала по сумме двух встреч он оказался сильнее французской команды "Пари Сен-Жермен", в четвертьфинале - английского "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" в чемпионате Англии-2017/18 стал четвертым, но тоже попал в групповую стадию автоматически. В группе C английский клуб стал вторым (на первой строчке разместился ПСЖ). В 1/8 финала "Ливерпуль" оказался сильнее немецкой "Баварии", в четвертьфинале - португальского "Порту".

Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Аякс" (Голландия) – "Тоттенхэм" (Англия) (1:0 после первого матча).