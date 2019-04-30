Поиск

"Аякс" выиграл у "Тоттенхэма" первый матч 1/ 2 финала Лиги чемпионов

Ответная игра в этой паре пройдет 8 мая в Амстердаме

"Аякс" выиграл у "Тоттенхэма" первый матч 1/ 2 финала Лиги чемпионов
Донни ван де Бек (№6) наносит точный удар по воротам "Тоттенхэма"
Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты амстердамского "Аякса" нанесли поражение лондонскому "Тоттенхэму" в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат матча, прошедшего в Лондоне, - 1:0 в пользу "Аякса". Гол в его составе на 15-й минуте провел Донни ван де Бек.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Ответная встреча пройдет 8 мая. Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Барселона" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия).

Пути соперников к полуфиналу

В чемпионате Англии-2017/18 "Тоттенхэм" финишировал на третьем месте, что позволило ему получить путевку в основную стадию Лиги чемпионов. Здесь он попал в группу B, где занял второе место, разместившись вслед за испанской "Барселоной". В 1/8 финала "Тоттенхэм" победил по сумме двух встреч дортмундскую "Боруссию", в четвертьфинале - английский "Манчестер Сити".

"Аякс" по итогам чемпионата Голландии-2017/18 стал вторым. По клубному рейтингу страны он тоже попал в Лигу чемпионов, но не напрямую, а через отборочные этапы. Во втором квалификационном раунде клуб из Амстердама прошел австрийскую команду "Штурм", в третьем - бельгийский "Стандард", в раунде плей-офф квалификации - киевское "Динамо".

Затем "Аякс" занял второе место в группе F (на первой строчке разместилась немецкая "Бавария"), в 1/8 финала оказался сильнее мадридского "Реала", в четвертьфинале - туринского "Ювентуса".

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости
Футбольные еврокубки-2018/19

"Тоттенхэм" и "Аякс" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Футбольные еврокубки-2018/19

"Тоттенхэм" - "Аякс". Онлайн

"Тоттенхэм" - "Аякс". Онлайн

ФХР назвала имя капитана сборной России по хоккею

ФХР назвала имя капитана сборной России по хоккею
Допинг в российском спорте

Российского чемпиона мира по греко-римской борьбе отстранили за допинг

Российского чемпиона мира по греко-римской борьбе отстранили за допинг

Олег Знарок возглавил "Спартак"

Олег Знарок возглавил "Спартак"
Российская премьер-лига-2018/19

"Краснодар" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Краснодар" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Барселоне

Финн Боттас выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

"Спартак" решил расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым

Баскетболисты ЦСКА вышли в "Финал четырех" Евролиги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');