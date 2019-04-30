"Аякс" выиграл у "Тоттенхэма" первый матч 1/ 2 финала Лиги чемпионов

Ответная игра в этой паре пройдет 8 мая в Амстердаме

Донни ван де Бек (№6) наносит точный удар по воротам "Тоттенхэма" Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты амстердамского "Аякса" нанесли поражение лондонскому "Тоттенхэму" в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат матча, прошедшего в Лондоне, - 1:0 в пользу "Аякса". Гол в его составе на 15-й минуте провел Донни ван де Бек.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

⏰ RESULT ⏰



ℹ️ Ajax claim impressive first-leg victory at Tottenham

⚽️ First-half Donny van de Beek goal secures away win



🤔 Who was the star man tonight?#UCL pic.twitter.com/2Wyj2NFw0g — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2019

Ответная встреча пройдет 8 мая. Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Барселона" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия).

Пути соперников к полуфиналу

В чемпионате Англии-2017/18 "Тоттенхэм" финишировал на третьем месте, что позволило ему получить путевку в основную стадию Лиги чемпионов. Здесь он попал в группу B, где занял второе место, разместившись вслед за испанской "Барселоной". В 1/8 финала "Тоттенхэм" победил по сумме двух встреч дортмундскую "Боруссию", в четвертьфинале - английский "Манчестер Сити".

"Аякс" по итогам чемпионата Голландии-2017/18 стал вторым. По клубному рейтингу страны он тоже попал в Лигу чемпионов, но не напрямую, а через отборочные этапы. Во втором квалификационном раунде клуб из Амстердама прошел австрийскую команду "Штурм", в третьем - бельгийский "Стандард", в раунде плей-офф квалификации - киевское "Динамо".

Затем "Аякс" занял второе место в группе F (на первой строчке разместилась немецкая "Бавария"), в 1/8 финала оказался сильнее мадридского "Реала", в четвертьфинале - туринского "Ювентуса".