Адвокат заявил, что Мамаев и Кокорин уже могут подавать на УДО

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговоренные к реальным срокам по делу о драках в Москве, уже могут подавать на условно-досрочное освобождение, сообщил журналистам адвокат Андрей Ромашов.

"УДО по нашим статьям допускается после отбытия половины срока, они уже отбыли наказание в виде 10 месяцев, а для УДО достаточно девяти", - сказал Ромашов

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1,5 года по обвинению в хулиганстве. Фигуранты находились под стражей с октября 2018 года .