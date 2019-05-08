Поиск

Адвокат заявил, что Мамаев и Кокорин уже могут подавать на УДО

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговоренные к реальным срокам по делу о драках в Москве, уже могут подавать на условно-досрочное освобождение, сообщил журналистам адвокат Андрей Ромашов.

"УДО по нашим статьям допускается после отбытия половины срока, они уже отбыли наказание в виде 10 месяцев, а для УДО достаточно девяти", - сказал Ромашов

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1,5 года по обвинению в хулиганстве. Фигуранты находились под стражей с октября 2018 года .

Павел Мамаев Александр Кокорин

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2018/19

Кокорину вручат золотую медаль чемпионата России

Кокорину вручат золотую медаль чемпионата России
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Пака

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Глава СПЧ назвал приговор Кокорину и Мамаеву обычным наказанием за хулиганство

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Объявлен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Футбольные еврокубки-2018/19

"Ливерпуль" забил четыре мяча "Барселоне" и вышел в финал ЛЧ

"Ливерпуль" забил четыре мяча "Барселоне" и вышел в финал ЛЧ
Футбольные еврокубки-2018/19

"Ливерпуль" и "Барселона" назвали составы на ответный полуфинал ЛЧ

Футбольные еврокубки-2018/19

"Ливерпуль" - "Барселона". Онлайн

"Ливерпуль" - "Барселона". Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');