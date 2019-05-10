Один из лидеров сборной Канады Таварес из-за травмы не сыграет на ЧМ по хоккею

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Канады по хоккею, олимпийский чемпион Джон Таварес из-за травмы не примет участия в чемпионате мира, стартующем в Словакии в пятницу, сообщается на официальном сайте национальной федерации хоккея.

Таварес - один из лидеров канадской команды - выступает за "Торонто".

"Мы разочарованы тем, что Джон не сможет сыграть за Канаду на чемпионате мира, но после обращения в "Торонто" мы решили, что ему лучше вернуться домой для дальнейшего обследования", - приводятся на сайте слова менеджера сборной Канады Джейсона Боттерилла.

Канада 10 мая стартует на ЧМ-2019 матчем с финнами в Кошице. Начало встречи в группе А - 17:15 мск.