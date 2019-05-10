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"Локомотив" разгромил "Рубин" в 28-м туре РПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" добились крупной победы над казанским "Рубином" в матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей на поле "Локомотива" в пятницу, – 4:0.

На третьей минуте Антон Миранук, реализовав пенальти, вывел "Локомотив" вперед. Через 10 минут гол в ворота "Рубина" провел Федор Смолов. На 73-й минуте в составе московского клуба отличился Гжегож Крыховяк, на 87-й – Хвича Кварацхелия.

На 83-й минуте футболист "Рубина" Игорь Коновалов не реализовал пенальти.

С 55-й минуты "Рубин" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Вячеслав Подберезкин.

После этой победы "Локомотив" набрал 52 очка и закрепился на втором месте, которое дает прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. На шесть баллов он отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург), который уже обеспечил себе чемпионство. На пять очков от "Локомотива" отстает находящийся на третьей строчке и имеющий игру в запасе "Краснодар".

Что касается "Рубина", у него 35 очков, команда на 10-м месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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