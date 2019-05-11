В протокол гала-матча Ночной хоккейной лиги попало на одну шайбу Путина меньше

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин забил девять шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.

Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11. В первом периоде матча он открыл счет, его поддержал товарищ по команде - министр обороны Сергей Шойгу.

Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды "Легенды хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги.