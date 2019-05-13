Нападающий СКА Прохоркин подписал контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий Николай Прохоркин заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес".

Срок действия контракта, информирует пресс-служба клуба, - один год.

В "Лос-Анджелесе" 25-летний нападающий будет выступать со своим соотечественником Ильей Ковальчуком, вместе с которым он выигрывал Кубок Гагарина в составе петербургского СКА и Игры-2018 в составе Олимпийской команды России.

Помимо СКА, Прохоркин выступал в московском ЦСКА и уфимском "Салавате Юлаеве", а сам является воспитанником челябинского хоккея.