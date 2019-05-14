Даниэле Де Росси завершит 18-летнюю карьеру в ФК "Рома"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник Даниэле Де Росси покидает "Рому", сообщила пресс-служба итальянского футбольного клуба.

"Клуб подтверждает, что 18-летняя игровая карьера Даниэле Де Росси в клубе закончится по окончании текущего сезона", - говорится в сообщении.

35-летний футболист не планирует завершать профессиональную карьеру и будет выступать за другой клуб.

Де Росси - воспитанник академии "Ромы", в 2001 году он дебютировал в основном составе римлян, за который сыграл 615 матчей, в которых забил 63 гола во всех турнирах. Он носил капитанскую повязку после ухода другой легенды клуба Франческо Тотти в 2017 году. В составе "Ромы" Де Росси дважды выигрывал Кубок Италии и один раз - Суперкубок Италии.