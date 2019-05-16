Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в третий круг турнира WTA в Риме.

Во втором раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Чехии Катержине Синяковой со счетом 2:6, 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуту. Счет по победам в личных противостояниях соперниц стал 3-0 в пользу Касаткиной.

Борьбу за выход в четвертьфинал россиянка поведет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Призовой фонд турнира составляет 3 млн 452,538 тыс. евро.