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Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в третий круг турнира WTA в Риме.

Во втором раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Чехии Катержине Синяковой со счетом 2:6, 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуту. Счет по победам в личных противостояниях соперниц стал 3-0 в пользу Касаткиной.

Борьбу за выход в четвертьфинал россиянка поведет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Призовой фонд турнира составляет 3 млн 452,538 тыс. евро.

теннис

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