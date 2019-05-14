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Касаткина победила в первом круге турнира в Риме, Павлюченкова проиграла

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Румынии Ирине Бегу в матче первого круга турнира WTA в Риме.

Результат встречи – 6:2, 7:6 (7:5) в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

Теперь счет по победам в личных встречах 7-1 в пользу Касаткиной.

В следующем круге Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, которую ранее она обыгрывала дважды.

Другая российская спортсменка Анастасия Павлюченкова со счетом 1:6, 5:7 уступила Марии Саккари из Греции – 1:6, 5:7. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.

Это была первая встреча соперниц в официальных матчах.

Призовой фонд турнира составляет 3 млн 452,538 тыс. евро.

теннис

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