Сборная Канады победила Францию в матче ЧМ по хоккею
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение национальной команде Франции в четвертом туре чемпионата мира в Словакии.
Результат встречи, прошедшей в Кошице, - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу канадцев.
Победа позволила сборной Канады набрать 9 очков и подняться на второе место в группе А. На три балла она отстает от лидирующей Германии.
Что касается Франции, она на седьмом месте (1 очко).
В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.
ЧМ финиширует 26 мая.