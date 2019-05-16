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Сборная Канады победила Францию в матче ЧМ по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение национальной команде Франции в четвертом туре чемпионата мира в Словакии.

Результат встречи, прошедшей в Кошице, - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу канадцев.

Победа позволила сборной Канады набрать 9 очков и подняться на второе место в группе А. На три балла она отстает от лидирующей Германии.

Что касается Франции, она на седьмом месте (1 очко).

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

хоккей ЧМ по хоккею

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