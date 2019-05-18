Латвия - Россия. Онлайн

Не верится что я здесь уже 2 года

И всё благодаря БТС 🤧



Котята которые меня читают давно и те которые читают недавно

Спасибо вам за то что вы у меня есть 💕

Я постараюсь и в дальнейшем радовать вас своими твитами💔🙈 #МояГодовщинаВТвиттере pic.twitter.com/6CWnlaYfZc