Латвия - Россия. Онлайн
Хоккеисты сборной России близки к досрочному выходу в плей-офф
Матч проходит в Братиславе
Евгений Малкин к игре готов! (Я так же разминаю свою шею до и во время онлайна)
🇷🇺 @emalkin71geno getting ready for the game against @lhf_lv @russiahockey #IIHFWorlds 🙌 pic.twitter.com/Tqe2l8wKod— IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2019
Раз уж я выкладываю что-то из твиттера, то скажу, что наткнулся на флешмоб "Моя годовщина в твиттере". Выглядит это примерно так:
Моя сладкая четверка ✨👌🏻#МояГодовщинаВТвиттере pic.twitter.com/bOKt460GNi— и грех, и смех (@foolishfanta) May 18, 2019
аааеееее— НЕЖЕНКА (@ohnoimdied) May 18, 2019
#МояГодовщинаВТвиттере pic.twitter.com/skyhTvQJ6K
old school #МояГодовщинаВТвиттере pic.twitter.com/xeL3Nre1B2— дэнни, поясни (@dpoyasni) May 18, 2019
7 лет попыток пробиться в верхний твиттер #МояГодовщинаВТвиттере pic.twitter.com/CXNgFcas8k— Stan (@Psychostatus_) May 18, 2019
Не верится что я здесь уже 2 года— линн (@moonlynn__twt) May 18, 2019
И всё благодаря БТС 🤧
Котята которые меня читают давно и те которые читают недавно
Спасибо вам за то что вы у меня есть 💕
Я постараюсь и в дальнейшем радовать вас своими твитами💔🙈 #МояГодовщинаВТвиттере pic.twitter.com/6CWnlaYfZc
Если ориентироваться по южно-сахалинскому времени, игра начнется в 21:15!
🗺 Пятый матч с участием нашей сборной на чемпионате мира — уже завтра. А чтобы вы не запутались, во сколько включать @MatchTV или открывать https://t.co/hVuJjUSFTb, мы нарисовали для вас карту. #снамироссия pic.twitter.com/S9MX1zinVH— Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2019 г.
Международная федерация хоккея выложила какое-то видео про Овечкина с Ковальчуком. Но лично у меня тут черный квадрат. Быть может, вам повезло больше?
#LiveOnFacebook: Olga chats with @russiahockey’s Ilya Kovalchuk ahead of their game against @lhf_lv WATCH AT https://t.co/7KonNUr1NJ pic.twitter.com/UhgCyKyIbK— IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2019
Пользуясь случаем, поздравляю вас с выходом баскетболистов московского ЦСКА в финал Евролиги!
ЦСКА победил "Реал" и вышел в финал Евролиги https://t.co/B48mFP7rXR— Интерфакс (@interfax_news) May 17, 2019
Параллельно с нашим матчем в Кошице будет проходить встреча между сборными Дании и США.
Сборная России приехала на арену
Сборная на арене! #снамироссия pic.twitter.com/XvsUZG3gWg— Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2019 г.
Состав сборной России на игру! Ворота защищает Андрей Василевский.
🏒 Самое время изучить состав на игру!— Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2019 г.
📺 Где смотреть: «Матч ТВ» и https://t.co/hVuJjUSFTb
📃 Где читать текстовую трансляцию: прямо тут 😎#снамироссия pic.twitter.com/fVTgFYpQCa
В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.
У Латвии сейчас 6 очков, команда на пятом месте. В случае победы над ней, Россия, если мне не изменяет рассудок, досрочно выходит в плей-офф!
Соперники входят в группу В, в которой к настоящему моменту по 12 очков набрали Россия, Швейцария и Чехия. Но Россия - круче всех, по дополнительным показателям она опережает Швейцарию. А Чехия провел а на одну игру больше.
Меня зовут Владимир Нардин
Игра пройдет сегодня в Братиславе и начнется в 13:15 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча пятого тура группового этапа чемпионата мира, играют сборные Латвии и России!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!