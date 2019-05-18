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Латвия - Россия. Онлайн

Хоккеисты сборной России близки к досрочному выходу в плей-офф

Латвия - Россия. Онлайн
Болельщики сборной России на чемпионате мира в Словакии
Фото: Reuters

Матч проходит в Братиславе

Евгений Малкин к игре готов! (Я так же разминаю свою шею до и во время онлайна)

Раз уж я выкладываю что-то из твиттера, то скажу, что наткнулся на флешмоб "Моя годовщина в твиттере". Выглядит это примерно так:

Если ориентироваться по южно-сахалинскому времени, игра начнется в 21:15!

Международная федерация хоккея выложила какое-то видео про Овечкина с Ковальчуком. Но лично у меня тут черный квадрат. Быть может, вам повезло больше?

Пользуясь случаем, поздравляю вас  с выходом баскетболистов московского ЦСКА в финал Евролиги!

Параллельно с нашим матчем в Кошице будет проходить встреча между сборными Дании и США.

Сборная России приехала на арену

Состав сборной России на игру! Ворота защищает Андрей Василевский.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

У Латвии сейчас 6 очков, команда на пятом месте. В случае победы над ней, Россия, если мне не изменяет рассудок, досрочно выходит в плей-офф!

Соперники входят в группу В, в которой к настоящему моменту по 12 очков набрали Россия, Швейцария и Чехия. Но Россия - круче всех, по дополнительным показателям она опережает Швейцарию. А Чехия провел а на одну игру больше.

Меня зовут Владимир Нардин

Игра пройдет сегодня в Братиславе и начнется в 13:15 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча пятого тура группового этапа чемпионата мира, играют сборные Латвии и России!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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