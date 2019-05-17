Финляндия победила Великобританию в матче ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии добились победы над национальной командой Великобритании в пятом туре чемпионата мира в Словакии.

Результат встречи – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) в пользу финнов. Благодаря победе они возглавили группу А.

Ранее в пятницу в группе А Словакия со счетом 6:3 победила Францию.

Турнирное положение в этой группе выглядит следующим образом: 1.Финляндия – 13 очков, 2.Германия – 12, 3.Канада – 9, 4.США – 8, 5.Словакия – 6, 6.Дания – 5, 7.Франция – 1. 8.Великобритания.

При этом Финляндия , Словакия, Франция и Великобритания провели по пять матчей, остальные – по четыре.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.