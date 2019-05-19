Поиск

Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Амьен"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Результативная игра полузащитника сборной России Александра Головина принесла победу "Монако" над "Амьеном" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу.

На 26-й минуте Головин подал с углового после чего Радамелю Фалькао нанес точный удар головой.

На 82-й минуте россиянин забил уже сам. "Монако" поймал соперника на контратаке, в ходе которой Головин получил мяч в центре поля, на высокой скорости добежал с ним до штрафной, откуда пробил в створ ворот. Сам Головин остановился уже за пределами поля, на беговой дорожке, где стал принимать поздравления от партнеров.

Благодаря этой победе "Монако" набрал 36 очков, поднялся на 16-е место, опередив как раз "Амьен" (35 баллов).

Александр Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" 27 июля. На его счету уже несколько голов за "Монако".

футбол Александр Головин

Новости по теме

Новости
Чемпионат мира по хоккею

Россия победила Латвию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ

Россия победила Латвию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Латвией

Чемпионат мира по хоккею

Латвия - Россия. Онлайн

Латвия - Россия. Онлайн

ЦСКА победил "Реал" и вышел в финал Евролиги

ЦСКА победил "Реал" и вышел в финал Евролиги

"Реал" стал самым дорогим футбольным брендом, "Зенит" поднялся на 46-е место

"Реал" стал самым дорогим футбольным брендом, "Зенит" поднялся на 46-е место
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорин решил, где хотел бы отбывать наказание

Кокорин решил, где хотел бы отбывать наказание
Чемпионат мира по хоккею

Россия с двузначным счетом разгромила Италию на ЧМ по хоккею

Россия с двузначным счетом разгромила Италию на ЧМ по хоккею
Чемпионат мира по хоккею

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Италией

Чемпионат мира по хоккею

Россия - Италия. Онлайн

Россия - Италия. Онлайн
Российская премьер-лига-2018/19

ФК "Спартак" назвал имя нового гендиректора клуба

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');