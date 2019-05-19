Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Амьен"
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Результативная игра полузащитника сборной России Александра Головина принесла победу "Монако" над "Амьеном" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу.
На 26-й минуте Головин подал с углового после чего Радамелю Фалькао нанес точный удар головой.
Enjoy the first half goal by Falcao#ASMASC pic.twitter.com/xDRpZmIDqX— ASMonacoEng (@ASMonacoEnglish) May 18, 2019
На 82-й минуте россиянин забил уже сам. "Монако" поймал соперника на контратаке, в ходе которой Головин получил мяч в центре поля, на высокой скорости добежал с ним до штрафной, откуда пробил в створ ворот. Сам Головин остановился уже за пределами поля, на беговой дорожке, где стал принимать поздравления от партнеров.
Hope you enjoy Golovin winning goal on counter #ASMASC pic.twitter.com/l68uSkaZPM— ASMonacoEng (@ASMonacoEnglish) May 18, 2019
Благодаря этой победе "Монако" набрал 36 очков, поднялся на 16-е место, опередив как раз "Амьен" (35 баллов).
Александр Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" 27 июля. На его счету уже несколько голов за "Монако".