Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Амьен"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Результативная игра полузащитника сборной России Александра Головина принесла победу "Монако" над "Амьеном" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу.

На 26-й минуте Головин подал с углового после чего Радамелю Фалькао нанес точный удар головой.

Enjoy the first half goal by Falcao#ASMASC pic.twitter.com/xDRpZmIDqX — ASMonacoEng (@ASMonacoEnglish) May 18, 2019

На 82-й минуте россиянин забил уже сам. "Монако" поймал соперника на контратаке, в ходе которой Головин получил мяч в центре поля, на высокой скорости добежал с ним до штрафной, откуда пробил в створ ворот. Сам Головин остановился уже за пределами поля, на беговой дорожке, где стал принимать поздравления от партнеров.

Hope you enjoy Golovin winning goal on counter #ASMASC pic.twitter.com/l68uSkaZPM — ASMonacoEng (@ASMonacoEnglish) May 18, 2019

Благодаря этой победе "Монако" набрал 36 очков, поднялся на 16-е место, опередив как раз "Амьен" (35 баллов).

Александр Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" 27 июля. На его счету уже несколько голов за "Монако".