Швейцария - Россия. Онлайн

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного матча чемпионата мира с участием сборной России. Команда Ильи Воробьева сегодня играет со Швейцарией и начинает это дело в 21:15 по московскому времени. Матч пройдет в Братиславе!