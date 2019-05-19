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Швейцария - Россия. Онлайн

Хоккеисты сборной России проводят шестой матч на чемпионате мира в Словакии

Швейцария - Россия. Онлайн
Хоккеисты сборной России на ЧМ-2019
Фото: Reuters

Россияне уже обеспечили себе место в плей-офф

Болельщики сборной России

Состав сборной России!

И вообще, сборная России - единственная команда, не потерявшая на ЧМ в Словакии ни одного очка. Надеюсь, и не потеряет

У сборной России, досрочно завоевавшей путевку в плей-офф, 15 очков. Россияне - на первом месте группы В. Швейцария набрала всего-то на три балла меньше, но она четвертая

Трансляцию для вас проведет Владимир Нардин

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного матча чемпионата мира с участием сборной России. Команда Ильи Воробьева сегодня играет со Швейцарией и начинает это дело в 21:15 по московскому времени. Матч пройдет в Братиславе!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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