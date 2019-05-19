Швейцария - Россия. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят шестой матч на чемпионате мира в Словакии
Россияне уже обеспечили себе место в плей-офф
Болельщики сборной России
Болельщики на месте! #снамироссия pic.twitter.com/sNibUVGJPZ— Хоккей России (@russiahockey) 19 мая 2019 г.
Состав сборной России!
Который сейчас час? Самое время изучить состав на сегодняшний матч! #снамироссия pic.twitter.com/1NPcq9YqY8— Хоккей России (@russiahockey) 19 мая 2019 г.
И вообще, сборная России - единственная команда, не потерявшая на ЧМ в Словакии ни одного очка. Надеюсь, и не потеряет
У сборной России, досрочно завоевавшей путевку в плей-офф, 15 очков. Россияне - на первом месте группы В. Швейцария набрала всего-то на три балла меньше, но она четвертая
Трансляцию для вас проведет Владимир Нардин
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного матча чемпионата мира с участием сборной России. Команда Ильи Воробьева сегодня играет со Швейцарией и начинает это дело в 21:15 по московскому времени. Матч пройдет в Братиславе!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!