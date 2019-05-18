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Россия победила Латвию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ

Россия победила Латвию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ
Хоккеисты Латвии Кристапс Сотниекс (слева) и России Сергей Плотников
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России досрочно обеспечили себе место среди участников плей-офф чемпионата мира в Словакии.

В матче пятого тура в Братиславе они нанесли поражение национальной команде Латвии – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0). Команда Ильи Воробьева набрала 15 очков и единолично лидирует в группе В. Латвия – на пятом месте, 6 очков.

В середине первого периода сборная России, оставшись в меньшинстве, пропустила гол от Оскара Цибульскиса и впервые на ЧМ-2019 стала уступать в счете.

Вскоре россиянам удалось отыграться и выйти вперед. Голы провели Дмитрий Орлов, Никита Гусев (в большинстве), Никита Кучеров.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

На групповом этапе команде России осталось провести две игры. 19 мая она сыграет со Швейцарией, 21 мая – со Швецией, обе встречи начнутся в 21:15 мск.

В другом матче игрового дня сборная США со счетом 7:1 победила Данию и, набрав 11 очков, поднялась на третье место в группе А. Дания - на шестом месте, 5 очков.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

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