Россия победила Латвию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России досрочно обеспечили себе место среди участников плей-офф чемпионата мира в Словакии.
В матче пятого тура в Братиславе они нанесли поражение национальной команде Латвии – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0). Команда Ильи Воробьева набрала 15 очков и единолично лидирует в группе В. Латвия – на пятом месте, 6 очков.
В середине первого периода сборная России, оставшись в меньшинстве, пропустила гол от Оскара Цибульскиса и впервые на ЧМ-2019 стала уступать в счете.
Вскоре россиянам удалось отыграться и выйти вперед. Голы провели Дмитрий Орлов, Никита Гусев (в большинстве), Никита Кучеров.
Итоговая статистика игры с Латвией 👇🏻 #СнамиРоссия #IIHFWorlds— Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2019 г.
Отчёт о матче: https://t.co/Fs26kLPPUV pic.twitter.com/O81kopp3xL
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
На групповом этапе команде России осталось провести две игры. 19 мая она сыграет со Швейцарией, 21 мая – со Швецией, обе встречи начнутся в 21:15 мск.
В другом матче игрового дня сборная США со счетом 7:1 победила Данию и, набрав 11 очков, поднялась на третье место в группе А. Дания - на шестом месте, 5 очков.
В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.
ЧМ финиширует 26 мая.