Швейцария проиграла Швеции и не смогла догнать Россию на ЧМ по хоккею

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии потерпели первое поражение на чемпионате мира в Словакии.

В матче очередного тура в Братиславе они уступили действующему чемпиону мира национальной команде Швеции со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).

Таким образом, Швейцарии по-прежнему 12 очков, команда теперь отстает от лидирующей в группе В России на три балла. Швейцарцы занимают третье место, Швеция – второе, Чехия – четвертое. Чехия и Швеция также набрали по 12 баллов.

Остальные команды группы располагаются в следующем порядке: 5.Латвия – 6 очков, 6.Норвегия – 6, 7.Австрия – 0, 8.Италия – 0. Норвегия и Италия провели по шесть матчей, остальные – по пять.

Ранее в субботу в этой группе состоялись два матча: Латвия – Россия – 1:3, Италия – Норвегия – 1:7.

В группе А теперь лидирует Финляндия – 13 очков. Остальные команды располагаются в следующем порядке: 2.Канада – 12 очков, 3.Германия – 12, 4.США – 11, 5.Словакия – 9, 6.Дания – 5, 7.Франция – 1, Великобритания – 0. Словакия и Великобритания провели по шесть матчей, остальные – по пять.

В этой группе в субботу также прошли три матча: Дания – США – 1:7, Канада – Германия – 8:1, Великобритания – Словакия – 1:7.