ГИБДД проверит видео с олимпийской чемпионкой Загитовой, севшей за руль без прав

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ГИБДД в Удмуртии проводит проверку в связи с сообщениями о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова управляла автомобилем, не имея водительских прав, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД в понедельник.

"Проводится проверка по факту обращения граждан, которые увидели видео в сети интернет, на котором Загитова управляет автомобилем", - сказал собеседник агентства, уточнив, что проверка будет проводится около месяца.

Видео с Загитовой появилось в соцсетях в начале мая, когда ей было 16 лет. 18 мая ей исполнилось 17. Согласно действующим правилам, сдать экзамен на получение водительских прав в России можно начиная с 17 лет.