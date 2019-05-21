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"Арсенал" не возьмет Мхитаряна на финал ЛЕ в Баку в целях безопасности

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армянский полузащитник лондонского ФК "Арсенал" Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч лиги Европы УЕФА против "Челси".

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"Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами", - говорится в заявлении "Арсенала", текст которого приводится на сайте клуба.

"Мы направили письмо в УЕФА, выразив нашу глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян – ключевой игрок в нашей команде и его отсутствие является большой потерей для нас. Нам грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира", - отмечается в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Мхитарян может не поехать в Баку из соображений безопасности: его появление могло вызвать недовольство местных болельщиков не только потому, что полузащитник является гражданином Армении, но и из-за того, что он посещал Нагорный Карабах.

Между тем, ранее власти Азербайджана выразили готовность обеспечить безопасность Генриха Мхитаряна.

До перехода в "Арсенал" Мхитарян выступал за дортмундскую "Боруссию" и, будучи ее игроком, дважды пропустил матчи, которые прошли на территории Азербайджана.

29 мая на Олимпийском стадионе Баку пройдет финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют лондонские клубы "Челси" и "Арсенал".

футбол Азербайджан Генрих Мхитарян

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