Букмекеры перечислили на развитие спорта РФ около 1 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Легальные российские букмекеры перечислили в спортивные организации около 1 млрд рублей, заявил председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Около 1 миллиарда рублей поступило от букмекеров в федерации и лиги на развитие спорта. Эти объемы будут расти", - сказал Дегтярев в ходе совещания с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ в области физкультуры и спорта.

Он отметил, что букмекеры готовы увеличить сумму отчислений в федерации, с которыми у них заключены договоры.

"Работа идет, принят закон, который сужает поле деятельности букмекерских контор до спорта, скачек и крупных политических мероприятий. Все остальные ставки становятся вне закона. В этой связи нашей отрасли повезло: от тех, кто честно занимается букмекерством, поступают предложения увеличить отчисления в федерации, с которыми у них заключены договоры", - отметил Дегтярев.

Федеральный закон о ежеквартальных отчислениях букмекерскими конторами пяти процентов от своей прибыли в адрес федераций, с которыми заключен соответствующий договор, был принят в марте 2017 года.